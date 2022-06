di Monica De Santis

Si sono aperte con il ricordo del Tenente Marco Pittoni, le Celebrazione del 208° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, alle quali hanno partecipato diversi deputati salernitani e molti sindaci della provincia, oltre che del Prefetto Russo. Ed è stato proprio il Prefetto a parlare del lavoro svolto dai militari dell’Arma sul territorio cittadino e del lavoro che svolgeranno soprattutto in questo periodo estivo… “Stiamo registrando un boom di presenze su tutto il territorio – ha detto Russo – quindi sarà necessario aumentare i controlli e la vigilanza in tutta la provincia”. Prima della premiazione dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno che si sono distinti durante il servizio c’è stato l’intervento del Col. Gianluca Trombetti, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno che ha messo in evidenza il lavoro svolto dai carabinieri soprattutto durante il periodo della pandemia, quando tutti gli uomini hanno continuato a prestare servizio stando vicino alla cittadinanza e controllando tutto il territorio affinchè le regole imposte per l’emergenza sanitaria venissero rispettate. Al riguardo, si è evidenziato l’impegno profuso sul versante della prevenzione, con una costante attività di vigilanza svolta nei 158 comuni della provincia salernitana, dispiegando sempre maggiori servizi di controllo del territorio mirati a prevenire ogni forma di criminalità e, in particolare, i cosiddetti reati predatori, che più di tutti incidono negativamente sulla sicurezza reale e percepita dei cittadini. In piena sintonia con l’Autorità Giudiziaria, sono state condotteincisive azione di contrasto della criminalità comune e organizzata mediante mirate attività investigative, riuscendo a fornire risposte rapide ed efficaci in occasione di efferati eventi criminosi di particolare allarme sociale. Nel corso dell’ultimo anno sono state concluse varie indagini con particolare riguardo al contrasto del commercio all’ingrosso e al dettaglio di notevolissimi quantitativi di sostanze stupefacenti, che hanno consentito di trarre in arresto decine di soggetti, tutti componenti di un’organizzazione camorristica operante nel comprensorio dell’agro Nocerino – Sarnese. Inoltre, specifici controlli straordinari del territorio, in particolare del porto commerciale di Salerno, hanno portato al sequestro di circa 200 Kg di cocaina proveniente dall’Ecuador. La sostanza stupefacente sequestrata, di qualità purissima, poteva essere tagliata dai trafficanti di droga fino a quattro volte prima di essere immessa sul mercato, fruttando alla criminalità un introito che supera i 20 milioni di euro. Anche con riferimento alle varie forme di violenza di genere, in particolare quella contro le donne, il Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, da sempre vicino alle vittime nella sua attività di rassicurazione sociale, ha operato con una chiara visione della pervasività del fenomeno delittuoso. Le foto sono di Guglielmo Galbardella

