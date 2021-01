Cecilia Francese cerca la riconferma, pronte 3 liste civiche e apre ai partiti

di Erika Noschese

Tempo di bilanci per l’amministrazione Francese che, ieri mattina, ha fatto il punto della situazione sugli interventi portati a termine e quelli da realizzare prima della fine del suo mandato. Il primo cittadino di Battipaglia, come già ampiamente annunciato, è in cerca della riconferma ed è pronta a scendere in campo, per il secondo mandato, nonostante il no della coalizione di centrosinistra che chiede discontinuità rispetto all’amministrazione Francese. Il primo cittadino ha annunciato di avere pronte già due liste civiche a suo sostegno e l’appoggio del sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe e di Alessio Cairone, consigliere comunale eletto alle scorse elezioni nelle liste contrapposte con candidato sindaco Gerardo Motta.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

