“C’è necessità realizzare un vero e proprio “patto” fra istituzioni e cittadini per un futuro migliore”

Chiusura di campagna elettorale col botto per Simone Valiante, che ha deciso di concludere il suo lungo tour nella Provincia: a Vallo Della Lucania ed in piazza Antonio Valiante a Cuccaro Vetere, accompagnato da Alfonso Andria e Federico Conte. Tra i presenti anche Stanziola, vice presidente della Provincia. Un finale di campagna elettorale emozionante proprio per ricordare il padre Antonio che è stato una colonna della nostra politica. Un lungo viaggio che ha portato Valiante a toccare tutto il territorio della Provincia di Salerno e ad incontrare tantissime persone, in un’ottica continua di scambio di opinione ed esperienze nel segno di una rinnovata partecipazione democratica. “E’ stato un tour entusiasmante – ha detto Simone Valiante – ho incontrato tante persone e ricevuto tanti incitamenti. Ragionamenti legati a filo doppio al progetto Interconnessione Democratica, ideato con il deputato Federico Conte e basato su sei punti programmatici, nato con il fine di fornire un nuovo spazio di conforto e partecipazione a chi si è allontanato dalla politica e dalle istituzioni”. Federico Conte natuaralmente era in prima linea ieri sera per confermare l’appoggio a Simone Valiante e rafforzare il progetto che è stato lanciato nei giorni scorsi. «L’obiettivo – ha ribadito Valiante – deve necessariamente essere quello di realizzare un vero e proprio “patto” fra istituzioni e cittadini. La buona politica deve riappropriarsi del ruolo che le compete: dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e, soprattutto, aiutare chi è rimasto indietro».

