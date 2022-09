“C’è di mezzo il mare”, buona la prima del progetto della cooperativa Leukos

di Monica De Santis

L’estate 2022 ha regalato, tra le diverse iniziative per i ragazzi e giovani, anche il progetto “C’è di mezzo il mare” promosso ed organizzato dalla Cooperativa sociale Leukos e l’Associazione Pomerium grazie al sostegno dell’otto per mille della Chiesa Valdese. Il progetto ha visto il coinvolgimento di una decina di ragazzi del territorio salernitano che hanno partecipato ad una bella esperienza di socializzazione. Attraverso l’organizzazione di uscite, laboratori, ed esperienze condivise ha consentito ai promotori di esplorare le domanda dei giovani e delle loro famiglie rispetto all’offerta di servizi che si occupassero di competenze relazionali e sociali. E’ sulla domanda di queste persone, che si ritengono isolate o in crisi nei rapporti sociali, che in questi mesi si è voluto costruire un servizio che esplora le questioni, i vissuti ed i limiti che questi giovani sentono di avere. Sono trascorse 8 settimane di uscite, risate, bagni a mare, musi lunghi e tanto altro che ci hanno consentito di riflettere su cosa fosse l’amicizia, la solitudine ed i rapporti sociali in generale. Un’ esperienza progettuale breve ma intensa, ricca di spunti per immaginare percorsi ed attività per ragazzi appartenenti ad una fascia d’età per cui non esistono servizi di supporto che esulino da percorsi di diagnosi.

