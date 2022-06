Cavani, Iervolino frena: «Forse resterà solo un sogno»

SALERNO – Edinson Cavani (nella foto) è il sogno di questo mercato estivo della Salernitana ed in particolar modo di Danilo Iervolino, patron della Salernitana. Ieri il patron granata, intervenendo ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show, ha fatto il punto della situazione: “De Sanctis? Ha passione sfrenata, si è innamorato subito del nostro progetto. Vogliamo una Salernitana giovane, di qualità – aggiunge -. Presto ci metteremo al lavoro. Cavani? Forse resterà un sogno, di certo parliamo di un grande giocatore. A ogni modo, la prossima settimana inizieremo la nostra campagna acquisti. Ne parleremo con il direttore e con tutto lo staff, per individuare i profili giusti da seguire e sui quali poi investire. Siamo ottimisti, contiamo di operare bene”. Ovviamente Iervolino ha parlato anche dell’entusiasmo della piazza e delle prospettive per questa stagione che sta per iniziare: “Festeggiamo 103 anni e non li sentiamo. Siamo in grande spolvero, dopo una stagione difficile. Sappiamo che ora ce ne aspetta un’altra, ma l’amore dei tifosi è grande e non vediamo l’ora di ricominciare. Siamo fiduciosi. Dopo due anni di pandemia ci eravamo abituati a stare rintanati e con gli stadi vuoti. Adesso abbiamo lasciato il peggio, il calcio è gioia e aggregazione e -ha concluso Danilo Iervolino- anche Salerno è tornato l’entusiasmo”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia