Cava, per l’ospedale scende in campo l’assessore Armando Lamberti

Nel corso del Consiglio Comunale del 7 gennaio, l’Assessore con delega alle Politiche per la Tutela della Salute Prof.Armando Lamberti, ha presentato un ordine del giorno, redatto d’intesa con il Sindaco Servalli e la Presidente della Commissione Sanità Paola Landi, sul futuro del Plesso Ospadaliero “S. Maria Incoronata dell’Olmo”e sulla Medicina Territoriale. Il documento esprime una chiara visione prospettica in materia di tutela della salute, basata su un raccordo tra medicina ospedaliera e territoriale. Il documento, molto bene articolato, e che viene riportato a margine, verrà discusso nella prossima riunione della Commissione sanità, con l’auspicio che , a seguito anche di possibili integrazioni, possa essere largamente condiviso per poi essere approvato in un prossimo Consiglio Comunale

