Cava de’ Tirreni Incontro all’ I.C. Carducci Trezza: Nessun bullo è un fenomeno

Progetto Perifelicittà, finanziato da Con i Bambini, nato per contrastare la povertà educativa minorile. Partono i nostri seminari tematici in webinar in collaborazione con Seme di pace cooperativa sociale Onlus e l’ I.C. Carducci Trezza di Cava dè Tirreni. 1 Incontro e dibattito della comunità educante Venerdì 26 Marzo dalle ore 11.00 alle ore 13.30 . “Bullismo e Cyberbullismo: nessun bullo è un fenomeno” Interverranno per la cooperativa il dr. Paolo Landi – psicologo/psicoterapeuta e supervisore del progetto; la Dirigente Scolastica Mena Adinolfi; per i genitori il dottor Vincenzo Senatore, Giudice e genitore attivo per la scuola; per le insegnanti la referente dell’area la proffessoressa Alfonsina Senatore. Modera – la referente di progetto maestra Lucia Casale. La partecipazione è aperta a alunni, genitori e insegnanti tutti. Il seminario sarà trasmetto in diretta sul canale youtube della scuola e collegandosi al link di seguito riportato : https://youtu.be/pFxtRYXVOU0

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia