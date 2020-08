Cava de’ Tirreni, ecco l’elenco degli scrutatori

Questa mattina, la Commissione elettorale comunale, ha proceduto, in seduta pubblica, secondo la normativa anticovid, al sorteggio degli scrutatori effettivi e supplenti, ed alla relativa assegnazione dei seggi, per le prossime consultazioni elettorali amministrative e del referendum del 20 e 21 settembre 2020.

Il sorteggio è stato effettuato tra coloro, inoccupati ed iscritti all’Albo Comunale degli Scrutatori e che hanno presentato la manifestazione di interesse ad essere sorteggiati, che non abbiano già svolto la funzione di scrutatori alla precedente elezione e che non siano canditati in quelle prossime.

L’elenco completo degli scrutatori effettivi e supplenti è consultabile sul sito istituzionale del Comune: www.cittadicava.it

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia