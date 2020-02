Cava de’ Tirreni, albero precipita su passante: un morto

Tragedia questa mattina a Cava de’ Tirreni dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato letteralmente travolto da un albero crollato, a causa delle forti raffiche di vento. La tragedia si è consumata questa mattina, alle 8 circa, a viale Crispi nei pressi dal Palazzo Comunale. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, a fare crollare l’albero, un pino, le forti raffiche di vento che questa notte si sono abbattute su tutto il territorio provinciale. L’uomo stava camminando sul marciapiede adiacente la villa.

Immediati i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare per il malcapitato. I soccorsi hanno dovuto faticare non poco per liberare il corpo dall’albero caduto, che ha letteralmente divelto la recinzione della villa.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia