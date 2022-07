Cava, auto contro scooter, muore 22enne

Cava De’ Tirreni/Nocera Inferiore.

Erano su una moto e stavano rincasando dopo aver passato una notte tra amici quando si sono scontrati con un’auto guidata da una donna e proveniente da Nocera Inferiore. Violento incidente intorno alle 3 di ieri notte all’incrocio di via XXV Luglio a Cava de’ Tirreni. Perde la vita Federico Capasso, nocerino di 22 anni e figlio di un ex dipendente comunale da poco in pensione. Era alla guida della sua Honda quando si è scontrato con una utilitaria. L’impatto non gli ha lasciato scampo dopo un volo di circa venti metri. Il suo corpo è stato trasferito presso l’obitorio dell’ospedale di San Severino. Grave l’amico che era con lui, è stato trasferito in ospedale a Cava de’ Tirreni dove non è in pericolo di vita. Il forte rumore ha svegliato i residenti che hanno provveduto ad allertare i soccorsi. Quando sono arrivati, i volontari del 118 hanno tentato di rianimare il ragazzo ma hanno solo certificato il decesso. L’automobilista residente a Cava de’ Tirreni non si sarebbe fermata a prestare soccorso a grazie alle testimonianze i carabinieri del reparto territoriale e della locale Stazione sono arrivati a lei e l’hanno interrogata. Rischia un’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso e potrebbe essere messa in stato di fermo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore (pm di turno Anna Chiara Fasano). Sul posto sono giunti anche i familiari del giovane. Urla, lacrime. Uno strazio. Al vaglio le telecamere della zona per appurare responsabilità nel frattempo sono in attesa gli esiti degli esami tossicologici. La morte del 22enne, tifoso della Nocerina, ha destato sgomento sia a Cava de’ Tirreni che nella sua Nocera. “La morte del nostro giovane concittadino Federico Capasso, coinvolto in un tragico incidente a Cava de’ Tirreni – ha detto il sindaco Paolo De Maio – ci lascia sgomenti. Una giovane vita che avremmo voluto custodire e far crescere. Esprimo il più profondo cordoglio a nome di tutta la comunità nocerina alla famiglia e, in particolare, al papà Salvatore in servizio presso il nostro ente”. Al sindaco di Nocera Inferiore si unisce il collega di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli. “Esprimo il mio profondo cordoglio ai genitori, ai familiari, agli amici, del giovane Federico Capasso. La morte provoca sempre sgomento ed angoscia, ma quando riguarda una giovane vita diventa insopportabile. Prego, in particolare, per i genitori che ricevano tutta la forza di cui hanno bisogno”. Sul web continuano i messaggi d’affetto e vicinanza per quanto avvenuto nella notte

