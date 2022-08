Catello Lambiase: “L’Arechi è l’ennesimo fallimento della giunta Napoli”

La partita con la Roma ha fatto di nuovo esplodere la questione Arechi. Sull’argomento interviene il capogruppo del Movimento 5 stelle Catello Lambiase che denuncia disservizi e problematiche riscontrate durante la prima partita di campionato tra Salernitana e Roma. “E’ ricominciato il campionato di Serie A e – come se un anno fosse passato invano – i problemi del principe degli stadi si sono riproposti, immutati, denuncia Lambiase. Dopo la ribalta mediatica della salvezza-impresa dell’anno scorso la squadra e la città possono e devono usare questa chance per dimostrare a tutta Italia di meritare gli elogi. A mio avviso una città che voglia definirsi europea deve consentire ai cittadini/tifosi alcuni servizi che oggi, più che scadenti, definirei assenti. Problema parcheggio e logistica: la costruzione di palazzi nella zona prospiciente lo stadio ha ridotto la capacità ricettiva. Eppure nelle opere di urbanizzazione correlate ai palazzi era previsto un parcheggio interrato da settecento posti (come discusso in Commissione Trasparenza con il presidente e i colleghi consiglieri), oggi non aperto a causa del fallimento della ditta di uno dei lotti e della rispettiva rampa di accesso al parcheggio, peraltro in avanzato stato di costruzione. La seconda questione è collegata alla gestione dei parcheggi prospicienti. Sono abbandonati a se stessi, non vi è alcun controllo, il parcheggio è lasciato al libero arbitrio e di sovente gli ultimi ad arrivare bloccano le vie di uscita, rendendo il deflusso impossibile anche ad una urgenza. Basterebbe mettere il parcheggio a norma con sbarra ad entrata per risolvere il problema. Si parcheggia (oggi) anche al centro delle piazzole lasciando alla “buona educazione” del conducente che – se tarda nell’uscita – blocca centinaia di autovetture. E’ intollerabile inoltre il parcheggio ai bordi della viabilità della litoranea che causa riduzione della carreggiata. Il parcheggio dei motorini è da definire selvaggio, non vi sono segnati nemmeno i posti, nè vi sono stalli autorizzati e dedicati. Ma al solito è la mobilità sostenibile ad essere carente. C’è bisogno di potenziare le corse di trasporto pubblico su gomma e su rotaie. Ciò si ottiene introducendo un pedaggio ai parcheggi per autovetture e moto (fatta eccezione per veicoli ibridi ed elettrici) una volta resi a norma, così da invogliare gli utenti a lasciare la macchina a casa. Molti parcheggiano a molte centinaia di metri dall’impianto ed andrebbero organizzati parcheggi decentrati (ad esempio zona industriale, Pastena e Mercatello) con navette per l’impianto. Verrebbe così ad essere limitato il deflusso “a piedi” che, non gestito, causa riduzioni di carreggiata e caos con rischio di incidenti. Pulizia ambienti e servizi igienici: Salerno Pulita è deputata alla pulizia dell’impianto. Ma non esiste bagno che debba far fronte a così forte utenza senza un servizio continuo. Durante la gara non vi è nessun addetto ai servizi igienici, non ci sono cestini e tanto meno vengono svuotati regolarmente. Va rivista daccapo la gestione dei servizi igienici e della pulizia. Connessione: la connessione oggi è un bene primario. Serve per lavoro (c’è chi lavora allo stadio) ma anche agli utenti per cento motivi. Si potrebbe pensare a linee dedicate con password per chi lavora e linee per gli utenti in aree dedicate dell’impianto”.

