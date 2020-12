Castori soddisfatto: “Venezia come 23 anni fa”

E’ soddisfatto Castori a fine gara a Venezia dopo il blitz al Penzo: “Gran partita, vincere qui non è mai semplice. Abbiamo concesso poco agli avversari. Bravi a capitalizzare nel primo tempo. Potevamo chiudere il match e alla fine abbiamo sofferto qualcosina. Ma i minuti finali non tolgono la prestazione pregevole della mia compagine. Vittoria come 23 anni fa? Che sia di buon auspicio. Squadra tosta, andiamo avanti su questa striscia.

