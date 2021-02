Castori: «Siamo meno incisivi»

di Marco De Martino

Fabrizio Castori mastica amaro dopo il pareggio della sua Salernitana, maturato nel finale, contro il Vicenza all’Arechi: “L’impegno c’è stato, si era andati in vantaggio e ci si è fatti raggiungere subito dopo. Gli episodi non ci sono stati favorevoli –spiega il trainerpenalizzandoci sul risultato finale, vedi il rigore sbagliato nel primo tempo e l’eurogol di Giacomelli. Il Vicenza ha preso una traversa ma noi abbiamo avuto tre palle gol nitide e sbagliato un rigore. Si poteva vincere perché si poteva andare in vantaggio nel primo tempo per poi giocare su un campo pesante e gestire più serenamente il risultato. Il computo delle occasioni sbagliate alla fine ci ha condannato al pareggio.

