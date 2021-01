Castori ora sorride: “Una vittoria da squadra”

E’ disteso mister Castori al termine del match contro il Pescara. Il ritorno alla vittoria dopo tre sconfitte di fila gli fa ritrovare il sorriso. “Il gruppo ha trascorso un periodo negativo, secondo me lo ha superato, vivendolo senza drammi, né isterismi o situazioni di frizione, sapendo di dover curare gli aspetti negativi emersi nelle ultime tre partite assumendoci tutti le nostre responsabilità, senza trovare capri espiatori. – ha detto il trainer in videoconferenza dopo la gara – Nel corso di una annata i momenti negativi ci sono, la squadra ha risposto, è stata la vittoria del gruppo.Sulla solidità e la compattezza del gruppo non avevo dubbi, era importante tornare a vincere e l’abbiamo fatto, importante sapersi rialzare. I complimenti vanno fatti a tutti, quando si vince una partita così difficile. La squadra nel suo complesso ha gestito bene distanze, sapendo essere efficace nelle ripartenze, attenta in marcatura su palle inattive, sbagliando poco o niente.I gol di Gondo e Cicerelli? Hanno dato un contributo importantissimo e incisivo, avvalorando la qualità del gruppo. I meriti vanno ripartiti. Non abbiamo mai smesso di essere squadra”.

