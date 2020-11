Castori onesto, sconfitta meritata

di Marco De Martino

Fabrizio Castori mastica amaro al termine del primo match perso in campionato dalla Salernitana, al cospetto di una Spal apparsa nettamente superiore sia tatticamente che tecnicamente: “Abbiamo fatto molti, errori in tutti i reparti. Abbiamo regalato un gol su corner dopo 4 minuti con il calciatore della Spal che ha colpito da dentro l’area piccola. Non si può prendere gol in quella maniera, significa che non eravamo affatto concentrati. Anche su Di Francesco non abbiamo aggredito facendolo partire dalla propria metà campo ed arrivare in porta. Non abbiamo reagito, è stata una prestazione non da noi, assolutamente insufficiente ed abbiamo perso meritatamente. Non abbiamo questo atteggiamento di solito e c’è stato di sicuro un calo di tensione. Siamo stati in balia dei nostri avversari, sbagliando l’approccio e anche il prosieguo del match. Dal primo all’ultimo, me compreso, abbiamo commesso degli errori”.

