Castori nuovo allenatore della Salernitana: ufficiale. I tifosi che dicono?

Salernitana-Castori, è fatta. Fumata bianca arrivata ieri sera poco dopo le 20 per il ritorno del tecnico di San Severino Marche all’ombra dell’Arechi. L’incontro tenutosi ieri a Villa San Sebastiano tra Claudio Lotito, Marco Mezzaroma ed Angelo Fabiani ha partorito il ritorno dell’allenatore, reduce da due retrocessioni consecutive dalla B alla C (con Carpi prima e Trapani poi), alla Salernitana dodici anni dopo il suo approdo in granata. Il trainer marchigiano ha sottoscritto un contratto annuale con opzione di rinnovo ad obiettivi

