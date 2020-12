Castori non recrimina: “Monza è squadra forte”

Giù di tono mister Castori al termine della gara al Brianteo. “Quella brianzola è squadra forte non la scopriamo oggi. Anderson ha sciupato il pari e lì è cambiata la gara. Potevamo rimettere subito a posto le cose e invece l’episodio non ci ha aiutato. Poi da un’invenzione di Boateng è partito il raddoppio. Rigore su Djuric? Non ne voglio parlare di queste cose. Mercato? Ne parlerò con la società in modo ponderato e in tutta calma. Non cambia nulla dopo questa sconfitta. Monza ha ottima caratura. Due trasferte ravvicinate non è il massimo per noi in questo momento dove c’è forse un pizzico di stanchezza. Tre punti vanno bene anche se speravo in un pari almeno”.

