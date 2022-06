Castel San Giorgio, maggioranza bulgara per Paola Lanzara

Non c’è competizione elettorale per Paola Lanzara, il sindaco uscente di Castel San Giorgio che dopo circa 500 schede scrutinate riconquista la vittoria per il secondo mandato consecutivo. Per Paola Lanzara e la sua lista Impegno Civico si va verso una percentuale superiore al 70%: in Consiglio Comunale per il sindaco uscente 11 consiglieri, mentre i restanti 5 andranno tutti alla lista Civica per Castel San Giorgio che ha sostenuto la candidatura di Antonino Coppola.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia