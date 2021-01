Casse comunali piene di debiti e maggioranza che scricchiola L’opposizione invita alle dimissioni

di Pina Ferro

“I nostri concittadini hanno bisogno di risposte, non di domande e meritano certezze e stabilità, meritano di ritornare ad essere loro i protagonisti dell’azione amministrativa. Questo è il tempo della responsabilità e della concretezza…se non ne sono capaci, che vadano a casa!” L’affondo arriva dal gruppo consilare “Con i cittadini” ed è contenuto in un manifesto a firma del capogruppo Massimo Zoccola, dal vicecapogruppo Valentina Melchiorre e dal consigliere comunale Dario Noschese.

