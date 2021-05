Cassazione respinge il ricorso, Lapenta condannato a 18 anni

La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Lagonegro contro la sentenza a 18 anni per Karol Lapenta, autore dell’omicidio di Alexander Pascuzzo, avvenuto a Buonabitacolo. Resta così questa la pena per il giovane macellaio che uccise e occultò il cadavere del 17enne per una vicenda legata alla droga. La Procura di Lagonegro aveva presentato ricorso in appello contro la condanna a 18 anni di reclusione per Karol Lapenta, autore dell’omicidio di Alexander Pascuzzo, ucciso con quattro coltellate, di cui una inferta al cuore, a Buonabitacolo nel 2018…

