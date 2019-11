Caso Salernitana, la protesta di Fasano

«La sicurezza negli stadi è un aspetto prioritario ma non può né deve ledere i diritti di ogni cittadino». A dirlo è il deputato di Forza Italia e coordinatore provinciale di Salerno, Enzo Fasano che interviene sulle misure restrittive adottate per il derby JuveStabia-Salernitana, gara a cui potranno assistere nel settore ospiti soltanto i residenti a Salerno città e non quelli che vivono nel resto dell’Italia. «Non si può negare a un’intera tifoseria la possibilità di assistere a questa partita. Ci troviamo di fronte a una decisione alquanto discutibile e che rischia di trasformarsi in una discriminazione tra tifosi granata. È necessario che gli organi di pubblica sicurezza tornino sui propri passi e aprano la trasferta a tutti. Se vogliamo che il calcio torni a essere una festa di sport, occorrono una buona dose di buonsenso e regole certe. Qualora ciò non dovesse accadere, provvederò a fare passi ulteriori e a portare questa vicenda in Parlamento», conclude il deputato di Forza Italia, Enzo Fasano.

