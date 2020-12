Casi di Covid in oncoematologia a Pagani

di Pina Ferro

Due pazienti provenienti dal Reparto di Oncoematologia dell’ospedale “Andrea Tortora” di Pagani sono stati trasferiti, ieri, a Scafati nel reparto Covid. Due degenti ‘fragili’ sarebbero risultati positivi al virus e subito trasferiti al ‘Mauro Scarlato’ per seguire le cure del caso.Intanto, i coordinatori per l’emergenza Covid stanno studiando tutti gli interventi che la situazione richiede per evitare che a Pagani, presso il Polo oncologico, si sviluppi un focolaio. Al momento tutto sembra sotto controllo e adeguatamente circoscritto, e quindi spento, quello che poteva essere un focolaio. E, mentre nell’agro nocerino continuano a registrarsi casi di contagio nelle strutture sanitarie Virginia Villani ha inoltrato una richiesta di accesso agli atti per conoscere la attuale organizzazione dell’ospedale sarnese ‘Martiri di Villa Malta’ in relazione allo stato di emergenza Covid.

