Casi di contagio nelle scuole, disposta la chiusura da oggi

di Erika Noschese

A pochi giorni dalla riapertura delle scuole ci sono già le prime chiusure momentanee a causa di casi di contagio. L’istituto Picentia di Pontecagnano Faiano ha avvisato docenti, i genitori e gli alunni della classe I E della scuola secondaria di primo grado che, a causa di un caso di positività al Covid-19, come da indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, esclusivamente per gli alunni, si dispongono 14 giorni di quarantena fiduciaria, a partire dal 10 aprile. Al quattordicesimo giorno sarà effettuato il secondo tampone e gli alunni con esito negativo potranno rientrare in presenza. Disposta la chiusura anche della scuola primaria I.C. Rubino Nicodemi di Fisciano, del plesso di Pizzolano. Il sindaco Sessa ha infatti comunicato la positività di un’alunna frequentante la classe seconda A e, oggi, si provvederà alla chiusura dell’intero plesso della frazione Pizzolano per la sanificazione dei locali oltre che alla messa in quarantena di tutti gli alunni della classe e del personale docente e Ata che ha avuto contatti con la studentessa. Martedì, invece, si riprenderà con la didattica a distanza. Plesso scolastico chiuso anche a Santa Marina: “’attuale situazione epidemiologica nel paese di Santa Marina, considerato che tra le persone risultate positive al Covid ci sono anche tre alunni che frequentano il plesso scolastico di Santa Marina, si comunica che domani, lunedì 12 aprile (oggi per chi legge ndr), il plesso scolastico di Santa Marina rimarrà chiuso – ha dichiarato il sindaco Giovanni Fortunato – Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a tutti i miei concittadini a prestare la massima attenzione al rispetto delle regole, unica arma di difesa in nostro possesso per contrastare il contagio e ritornare al più presto alla normalità”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia