Casello A3 Angri rischia la chiusura: Villani (M5S) porta il caso in Aula

Chiusura del casello autostradale di Angri (Salerno), il gruppo territoriale del MoVimento 5 Stelle chiede l’intervento dei suoi referenti istituzionali per scongiurare lo stop. Subito, la Deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani accoglie la richiesta e prepara un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola de Micheli.

“La conferma della chiusura dello storico casello di Angri è frutto di accordi fatti anni fa, che non trovano riscontro nelle esigenze attuali della nostra comunità. Chiudere in entrata il casello Angri Nord e garantire l’entrata e l’uscita solo dal nuovo casello di via Paludicella, significa peggiorare in maniera drammatica il già complesso quadro viario di Angri e dei paesi dell’Agro Nocerino Sarnese. Ho contattato immediatamente il primo cittadino Cosimo Ferraioli per offrire la mia disponibilità. Sul caso, interrogherò il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola de Micheli e chiederò di valutare una soluzione alternativa che tenga conto delle nuove esigenze del nostro territorio” dichiara la Deputata M5S, Virginia Villani.

“Oltre a sposare la protesta in corso e la diffida sulla chiusura, come gruppo locale del M5S abbiamo chiesto ed ottenuto anche l’intervento della portavoce del territorio, Virginia Villani, affinchè venga fatta chiarezza sulle responsabilità di queste scelte e venga trovata una soluzione nell’interesse della nostra comunità” dichiara il candidato sindaco del M5S, Giuseppe Iozzino, insieme ai rappresentanti del gruppo locale.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia