Casciello: “Solidarietà al Ministro Carfagna, i proiettili non fermano il suo lavoro per il Sud”

“Non sarà una busta con proiettili né altre minacce a fermare il lavoro del Ministro per il Sud, Mara Carfagna, alla quale va la mia solidarietà e la mia amicizia“. Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, Deputato di Forza Italia.

“Questi episodi inqualificabili non fanno altro che rafforzare il Ministro Carfagna nella sua costante e instancabile azione di governo, finalizzata a far sì che il Mezzogiorno d’Italia cresca e colmi ogni gap con altre zone del Paese“, conclude l’onorevole Casciello.

