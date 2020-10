Casa vacanze a disposizione delle persone in quarantena

di Erika Noschese

Una casa vacanze a disposizione delle persone in quarantena o in isolamento fiduciario. E’ l’iniziativa lanciata da Adriano De Falco, proprietario della casa vacanza Il Duomo che, di fatti, ha deciso di mettere la struttura a disposizione delle persone in difficoltà, costrette all’isolamento o alla quarantena a causa del Covid-19.

