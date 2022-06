Casa della sinistra: “Città in ginocchio, serve intervento”

di Erika Noschese

“Il disavanzo del Comune si è triplicato in tre consiliature”. Lo ha ribadito la leader dell’opposizione al Comune di Salerno, Elisabetta Barone nel corso dell’assemblea cittadina de La Casa della Sinistra. Le forze politiche e civiche di opposizione, rappresentate in Comune dai consiglieri Barone, Lambiase e Pecoraro, hanno infatti chiamato a raccolta i cittadini per fare il punto e decidere le prossime iniziative di opposizione al fallimentare governo della città. Dopo il successo dei cartelli di denuncia sul degrado del verde e dei parchi urbani, partiranno infatti nuove campagne contro lo stato di abbandono e incuria dei quartieri. L’assemblea è stata anche l’occasione per informare i residenti sulle conseguenze dell’adesione al Decreto Aiuti, che peserà notevolmente sul bilancio delle famiglie salernitane. “Siamo partiti da un disavanzo di 69 milioni circa nel 2012 ai 169 milioni di questo ultimo bilancio consuntivo. Dicono che è un disavanzo tecnico semplicemente perché hanno ottenuto dai revisori dei conti che il debito fosse spalmato fino al 2045, attraverso rate da restituire entro la fine della legislatura, il 2030 e il 2045”, ha dichiarato la consigliera Barone, ricordando che l’amministrazione ha agito in mala fede, mettendo in difficoltà le future legislature con una procedura tecnica che consente tutto questo. A puntare l’attenzione sugli impianti sportivi è stato il consigliere Catello Lambiase che, tra i primi atti del suo mandato, ha effettuato un sopralluogo allo stadio Vestuti, “su cui l’amministrazione comunale ha sempre fatto chiacchiere. Il Vestuti è nel cuore di tutti i salernitani non solo per la sua storia sportiva ma anche per la posizione strategica, al centro della città e che potrebbe essere messo a disposizione dei giovani sportivi ma è tenuto in una condizione vergognosa – ha dichiarato il capogruppo dei pentastellati – Non si fermano alla vergogna di tenerlo in queste condizione, rilanciano queste condizione e nulla fanno per migliorarlo, nonostante i fondi richiesti anche dalla Cassa Depositi”. E poi l’attacco a Piero De Luca che, a detta di Lambiase, avrebbe solo fatto una “passerella” annunciando la possibilità di sfruttare i fondi del Pnrr per la riqualificazione. Intanto, la consigliera Claudia Pecoraro ha spiegato cosa comporta il Salva Comuni al quale l’amministrazione comunale di Salerno ha aderito: “Non hanno saputo governare la città, i cittadini dovranno pagare per i loro debiti e non accettano i suggerimenti e voi – ha detto rivolgendosi ai cittadini presenti – avete il diritto di dire tutto ciò che non va e noi ci faremo vostri portavoce”.

