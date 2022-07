Casa con Vista, nuovo sigillo al fabbricato di viale dei Pioppi dopo i risvolti giudiziari

di Erika Noschese

Nuovo sequestro per il Fabbricato Casa con Vista in Viale dei Pioppi 10 a Sala Abbagnano. Nonostante il tempo trascorso i Tribunali Civile e Penale proseguono nel Giudizi di legittimità della costruzione e delle sue autorizzazioni e ieri le fiamme gialle hanno apposto un nuovo sigillo, verosimilmente dopo il rinvio a giudizio dell’ingegnere Pietro Cavallo che ha rilasciato i permessi in sanatoria. La struttura è al centro di una complessa attività giudiziaria: nel mese di ottobre il terzo sequestro e quello di lunedì sembra essere il quarto. Il terzo, va ricordato, è stato annullato nel mese di aprile 2021 quando la Cassazione (Terza sezione penale, presidente Giovanni Liberati ) ha accolto il ricorso della srl di cui è amministratore l’architetto Angelo Viscido . Gli ermellini, in quell’occasione, avevano annullato l’ordinanza e rimesso gli atti al tribunale del Riesame per rideterminarsi sulle prescrizioni imposte dal “palazzaccio”. Il penultimo sequestro scaturiva dalla profondità delle logge che – secondo la tesi della procura di Salerno, pm Carlo Rinaldi – , essendo superiori ai 2 metri di profondità, concorrono per intero alla formazione della superficie lorda del solaio. In quell’occasione, sotto accusa anche anche i locali per impianti, locale igienico, cantinola e videosorveglianza, gli impianti realizzati – igienico, elettrico e di riscaldamento che non avrebbero però subìto un mutamento di destinazione d’uso, a dispetto di quanto ipotizzato inizialmente.

