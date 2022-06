Cartelli d’invito a non sporcare le strade messi nel centro storico

di Monica De Santis

Non ci sono solo persone incivili che gettano i loro rifiuti dove gli capita o dove fa più comodo. Ci sono anche tante persone che amano la loro città, il loro quartiere e soprattutto, amano vedere la strada dove vivono e lavorano pulita.

E così contro gli incivili, ora non si sono solo più gli uomini di Salerno Pulita e i vigili urbani, ma ci sono anche i cittadini rispettosi delle regole e amanti della pulizia della propria città. E sono proprio loro che negli ultimi giorni stanno affiggendo lungo alcune vie della città dei cartelli d’invito a non sporcare.

Cartelli dove in maniera esplicita si chiede agli incivili di avere rispetto per chi abita in quelle strade e della propria città. In particolare i cartelli messi dai cittadini si rivolgono ai proprietari dei cani che consentono ai loro amici a quattro zampe di fare i loro “bisogni” ovunque, e poi si dimenticano di pulire, o forse bisognerebbe dire che non vogliono pulire, lasciando così le strade sporche e con cattivi odori che ovviamente rendono l’aria irrespirabile.

Questi cartelli sono stati affissi in particolar modo nel centro storico, nei vicoletti del cuore antico della città, dove i controlli sono sempre più rari e dove gli incivili si sentono liberi di fare quello che vogliono, anche a danno di altre persone che invece vorrebbero vivere nella pulizia.

