Carte ‘a posto’ in cambio posti lavoro, ispettore Gdf sospeso

E’ un luogotenente della Guardia di Finanza il destinatario di una misura cautelare di sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio per un anno, emesso dal gip di Salerno su richiesta della procura. Il finanziere e’ indagato per induzione indebita a dare o promettere utilita’ nell’ambito di una inchiesta sulla regolarita’ di alcuni subappalti per l’affidamento del servizio di accoglienza dei migranti. Il Nucleo di polizia economico-finanziaria del Salernitano, lo stesso nel quale nel presta servizio il luogotenente, ha messo in luce che l’ispettore, nel prospettare al titolare di societa’ cooperative al centro di accertamenti irregolarita’ sulla tenuta di scritture e documenti contabili, si era offerto di “mettere a posto” la situazione; come contropartita l’uomo avrebbe assunto due suoi conoscenti, cosa che poi si e’ concretizzata qualche mese dopo gli accertamenti.

