Carolina De Rosa: “A 56 anni sono pronta a sostenere l’esame di maturità”

di Monica De Santis

A 53 anni decide di tornare a scuola ed ora, a tre anni di distanza è pronta per sostenere l’esame di maturità. E’ la storia di Carolina De Rosa, una giovane nonna di quattro splendidi bambini e madre felice di tre figli, che dopo aver dovuto rinunciare agli studi ha deciso di riprendersi quello che non ha potuto in adolescenza. Carolina è nata in Svizzera da genitori originari di Giffoni Valle Piana, arrivata in terza elementare torna in Italia, dove la madre ed il padre decidono di aprire un panificio. Frequenta le scuole a Giffoni Valle Piana fino alla terza media. Poi su richiesta dei genitori, lascia gli studi per aiutarli nell’attività di famiglia e a seguire il fratello e le due sorelle. A malincuore Carolina obedisce alla richiesta dei genitori e così si dedica alla famiglia. A 18 anni si sposa, un anno dopo arriva il primo figlio, poi il secondo e poi il terzo… “I miei fratelli e i miei figli hanno studiato, tutti diplomati e laureati. Sono diventata nonna e seguendo i mieni adorati nipoti per puro caso vengo a conoscenza di un corso di due anni gratuito e serale per adulti che non hanno conseguito il diploma. Si tratta di due anni di studio per acquisire le nozioni basi di un qualsiasi biennio di scuola superiore. Decido di iscrivermi e così per due anni ritorno a studiare. Mi piace così tanto che alla fine decido di proseguire e scelgo di iscrivermi al terzo anno, sempre corso serale, all’istituto Santa Caterina di Salerno, indirizzo di amministrazione finanza e marketing. Una scelta che da mio figlio è stata accettata di buon cuore, mentre le mie figlie e mio marito pensavano che fossi impazzita, in senso buono ovviamente, però non capivano perchè alla mia età avessi deciso di tornare a scuola. Ma dovevo tornare a scuola, perchè mi sentivo incompleta. Sentivo che c’era qualcosa che mi mancava. E devo dire che sono stati tre anni di studio molto belli. Ho fatto amicizia con tante persone, insomma, sono soddisfatta. Ora mi sto preparando per l’esame di maturità. Sabato mattina tocca a me e non nascondo di avere un bel po’ di ansia. Anche perchè negli ultimi tempi ho potuto studiare poco, purtroppo mio marito non è stato bene e ovviamente ho dovuto pensare prima di tutto a lui”. Ma nonostante i suoi impegni di moglie, madre e nonna Carolina non si è arresa e non si arrende ed è pronta per sabato mattina, quando si presenterà davanti alla commissione per discutere il suo elaborato e cercare di portare a casa il voto più alto possibile… “La mia media di voti è 9, speriamo bene”. E poi il diploma Carolina ha ancora voglia di andare avanti ed iscriversi all’Università alla facoltà di economia… “Nel frattempo mi voglio godere il momento e ovviamente alla fine mi aspetto dai miei figli un bel regalo di fine studi, infondo a loro io l’ho fatto, ora lo fanno loro a me, scherzo. Il mio regalo è la mia famiglia e soprattutto aver raggiunto già questo primo traguardo, sperando di poter proseguire e riuscire anche a consegurire la laurea”.

