Carnevale insieme al Parco Pinocchio

di Monica De Santis

Il carnevale è una festa mobile che si celebra nei Paesi di tradizione cristiana e in particolare in quelli di rito cattolico: i festeggiamenti si svolgono spesso in pubbliche parate in cui dominano elementi giocosi e fantasiosi, in particolare, l’elemento distintivo e caratterizzante è l’uso del mascheramento. A Salerno, non vi sono grandi tradizioni legate alla festa del Carnevale se non quelle legate alla cucina. Dalla lasagna alle chiacchiere, fino a martedì abbanderanno sulle nostre tavole. Per quanto riguarda le feste in maschera prima della pandemia, l’unica tradizione che si registrava a Salerno era una sfilata di carri che percorrevano il tratto di strada che dal teatro Verdi porta a Mercatello. Poi il Covid ha bloccato tutto, ha fermato tutto, anche la gioia di vedere per strada bimbi mascherati lanciare coriandoli. Ora, però, che le restrizioni sono quasi giunte al termine ed i casi covid sono sempre di meno, l’amministrazione comunale ha organizzato una bella sorpresa per i bambini salernitani. Torna infatti il “Carnevale al Parco”, organizzato da Salerno Solidale S.p.A. I bambini, in tutta sicurezza, come da regole protocollo anticovid, potranno divertirsi, nei giorni domani, al Parco Pinocchio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 fino alle 18.00, intrattenendosi con canzoni, musica e giochi. Un momento di allegria, quindi, per mettersi alle spalle un periodo non felice, che ha interessato in particolare i bambini. Tutto, come già scritto, si svolgerà all’aria aperta, in sicurezza nel rispetto delle regole anticovid.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia