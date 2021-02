Carnevale, al centro il sindaco chiude alcune piazze principali

Vietati gli assembramenti. È questa la parola d’ordine per l’amministrazione comunale di Salerno che, in occasione del giorno di Carnevale, ha disposto la chiusura di Piazza Abate Conforti, Piazza Sant’Agostino e arenile di Santa Teresa, lasciando il libero accesso agli esercizi commerciali e alle abitazioni. L’ordinanza sindacale firmata ieri dal sindaco Vincenzo Napoli è in vigore per la sola giornata di oggi, dalle 9 alle 22. L’obiettivo è infatti evitare assembramenti nella città capoluogo e scongiurare il rischio di una eventuale diffusione del contagio.

