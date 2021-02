Carmine perde la casa a causa della frana, gara di solidarietà

Una vera e propria gara di solidarietà che vede protagonista anche la Us Salernitana 1919. Carmine è il proprietario della casa di Pellezzano colpita dalla frana. La sua abitazione è ormai da abbattere. In queste ore è scattata una vera e propria gara di solidarietà, attraverso una raccolta fondi su Gofundme. A esprimere solidarietà all’uomo anche Vittorio Tosto, ex calciatore della Salernitana.

Qui il link per aderire alla raccolta fondi: https://www.gofundme.com/f/per-carmine-e-la-sua-famiglia?utm_medium=chat&utm_source=whatsapp-visit&utm_campaign=p_lico+share-sheet

