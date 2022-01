Carmela Santarcangelo: “Al Tasso diverse classi partiranno in Dad”

di Monica De Santis

E’ a lavoro da venerdì mattina la dirigente scolastica del Liceo Tasso di Salerno, Carmela Santarcangelo, per cercare di riorganizzare al meglio il ritorno in presenza da lunedì. “Non è facile ma stiamo lavorando per garantire massima sicurezza a tutti. Dopo un’ultima riunione fatta nel pomeriggio di sabato con i miei vice, al momento abbiamo predisposto che 6 classi partiranno con la dad perchè ci sono 3 o più positivi. Mentre 9 classi saranno in dad, lunedì e martedì, perchè vi sono due positivi e quindi dobbiamo dare il tempo ai genitori di dimostrare la situazione vaccinale, come disposto dalla nuova nota del ministero che autorizza all’acquisizione del dato vaccinale, che però non deve chiederlo la scuola ma sono gli alunni che vogliono venire in presenza che devono dimostrare la loro situazione e venire in presenza. – prosegue ancora la Santarcangelo – Ed ancora avremo 2 classi in dad per tre giorni, non perchè ci sono alunni positivi ma perchè dobbiamo attendere il tampone di controllo dei docenti positivi e vaccinati. Avremmo potuto tenerle in presenza, ma al momento siamo nell’impossibilità di coprire le classi, perché abbiamo 10 docenti assenti, ma solo 3 sono positivi. Le rimanenti classi saranno in presenza. E’ ovvio che questa è una prima organizzazione, perché ci aspettiamo altre comunicazioni nelle prossime ore da parte dei genitori. Già venerdì avevo fatto un primo piano di rientro, che poi ho dovuto modificare. Non escludo nuove modifiche. Quindi come si può capire la situazione non è per niente facile da gestire”

