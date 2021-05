Carla Fracci, il mito è divenuto leggenda

di Monica De Santis

Si è spenta a Milano, all’età di 84 anni, la regina dei palcoscenici mondiali, Carla Fraccia. La signora della danza conosciuta, amata, rispettata e temuta in tutto il mondo è stata stroncata da un tumore che l’aveva colpita da tempo, una malattia che ha affrontato con coraggio e – come da lei espressamente richiesto – nel piu’ stretto riserbo. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. In provincia di Salerno era stata più volte, specie nelle due cosiiere, che amava particolarmente. E poi ancora a Nocera Inferiore. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di colleghi, personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura e personaggi politici. Tutti hanno voluto ricordare la grande etoile figlia di un tranviere dell’Atm che a soli dieci anni, nel 1946, inizia a studiare alla Scuola di danza del Teatro alla Scala, dove ha tra gli insegnanti la grande coreografa russa Vera Volkova e dove si diploma nel 1954, per poi proseguire la sua formazione artistica partecipando a stage avanzati a Londra, Parigi e New York. Dopo solo due anni dal diploma diviene solista, poi nel 1958 è già étoile della Scala. “Addio a Carla Fracci, un talento artistico unico, per grazia, eleganza e bellezza. Ha rappresentato l’Italia in tutti i più prestigiosi teatri del mondo. Qualche anno fa le abbiamo reso omaggio al San Carlo di Napoli…

