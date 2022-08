Carfagna, 225 proposte per il Cis ‘Grande Salerno’

“Il lavoro del Governo va avanti, e tra gli impegni che mi piacerebbe portare a compimento prima delle elezioni c’e’ la definizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo che abbiamo battezzato ‘La grande Salerno’. A maggio avevamo avviato il pre-tavolo con i sindaci interessati e la risposta e’ stata davvero massiccia: alla chiusura del termine del primo agosto sono arrivate 225 proposte progettuali da parte di singoli Comuni o di raggruppamenti di Comuni. Sui 158 municipi coinvolti, solo 18 non hanno presentato richieste, a testimonianza della vitalita’ del territorio e del suo interesse a rafforzarsi negli ambiti indicati dal Cis, cioe’ turismo e mobilita’ sostenibile, cultura e natura, inclusione e innovazione sociale”. Cosi’ il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna conferma l’intenzione di portare avanti il penultimo Cis avviato prima della crisi (l’ultimo e’ il Cis Acqua, nazionale). Secondo la road map prevista, la valutazione delle proposte progettuali per “La grande Salerno” si concludera’ entro settembre: “E’ una corsa contro il tempo – dice ancora Mara Carfagna – ma ho preso un impegno e faro’ tutto il possibile per portarlo fino in fondo”.

