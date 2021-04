Card avvenuta vaccinazione: caos al Ruggi per il ritiro

di Erika Noschese

Caos e disagi ieri mattina presso l’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona per il ritiro della tessera di avvenuta vaccinazione anti covid. Stando a quanto denunciato da alcuni cittadini salernitani in fila, infatti, erano centinaio le persone in fila, in attesa del ritiro della Card voluta fortemente dalla Regione Campania e dal governatore Vincenzo De Luca. “Un centinaio di persone in fila per un’ora, tra over 80 e delegati, in un lungo serpentone, senza alcun controllo di temperatura, nomi, distanze, all’interno della struttura, tra personale di passaggio in tutona covid, a ridosso del reparto di malattie infettive – hanno dichiarato esasperati alcuni cittadini – Ma tanto, a Salerno il virus sta solo a lungomare Trieste”.

