Caramelle o carbone: ecco per chi arriva la Befana di Cronache

di Erika Noschese

L’Epifania tutte le feste le porta via ma non prima di lasciare una calza con carbone o caramelle. Un appuntamento a cui non possono sottrarsi gli amministratori locali e i personaggi di spicco del panorama salernitano. Carbone per il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati. Un segno negativo dettato dall’emergenza Coronavirus, mal gestita nell’Agro nocerino sarnese. Nonostante ciò, i sindaci dei comuni più colpiti poco e nulla hanno fatto per mettere in atto una serie di misure utili a prevenire. Carbone anche per il consigliere regionale d’opposizione Stefano Caldoro, dopo la debacle alle passate elezioni regionali dove il centro destra ha raggiunto risultati da minimi storici. Caldoro, in questi mesi, poco e nulla sta facendo, se non attaccare il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia