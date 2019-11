Carabinieri, giro di vite sui parcheggiatori abusivi a Salerno, 12 denunce

Giro di vite da parte dei Carabinieri che a Salerno, negli ultimi 3 mesi, hanno effettuato una serie di controlli oltre ad un monitoraggio costante del territorio mirato a contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Sono stati forniti i primi risultati dell’operazione che ha portato alla denuncia di 12 persone tutte sorprese ad esercitare, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore/guardiamacchine. Altre 5 per inosservanza del divieto di accesso a particolari aree della città. I militari hanno elevato 7 sanzioni amministrative e richiesto il DASPO urbano per 3 persone. Gli uomini dell’Arma in questo periodo hanno monitorato le aree sensibili della città, considerate maggiormente a rischio.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia