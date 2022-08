Capaccio, sindaco Alfieri trova borsa piena di soldi e la consegna ai Vigili

Sindaco trova una borsa piena di soldi per strada e la consegna al comando di Polizia Municipale, che riesce a rintracciare la legittima proprietaria. Il ritrovamento è avvenuto intorno all’ora di pranzo lungo Viale della Repubblica, dove proprio il primo cittadino di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, dopo aver parcheggiato la propria auto nei pressi del Comando dei vigili urbani, ha notato sull’asfalto la borsa incustodita (nella foto). Dopo averla raccolta, si è accorto che all’interno, oltre ad effetti personali, vi erano ben 950 euro in contanti, in banconote di vario taglio che spuntavano da una cerniera, oltre a carte di credito e bancomat. Così l’ha portata agli agenti diretti dal magg. Natale Carotenuto, i quali sono risaliti alla proprietaria, una giovane turista di Nola in vacanza nella Città dei Templi, la quale è rimasta sorpresa e molto contenta del rinvenimento, ringraziando il sindaco Alfieri ed i caschi bianchi capaccesi per il gesto.

