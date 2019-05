Capaccio, ballottaggio tra Alfieri e Voza

Affrontera’ il secondo turno a Capaccio-Paestum Franco Alfieri che si attesta al 46,9%. Con le sue otto liste civiche di centrosinistra, ma senza il Pd, dovrebbe sfidare il candidato di centrodestra Vincenzo Sica, che corre con FdI e Lega, al momento attestato sul 27,2%. Terzo Italo Voza con 4 civiche al 25,8%.

Il commento di Franco Alfieri

“Oggi si è chiuso il primo tempo di una campagna elettorale entusiasmante. Sono soddisfatto perché questo risultato rappresenta una testimonianza di fiducia e stima verso la mia persona. È stata una bella storia di democrazia, il popolo sovrano che decide e sceglie il proprio futuro. Nonostante la mia verità e la mia storia siano spesso state oggetto di attacchi e strumentalizzazioni.

Ringrazio i Cittadini di Capaccio Paestum e i 128 candidati della coalizione. Con il ballottaggio si apre ora una nuova fase che affronterò con serenità e impegno, nella certezza che il traguardo finale è davvero a un soffio.

Noi non ci fermiamo. Già da domani tornerò ad incontrare i Cittadini mettendo sempre al centro il programma e le idee per il futuro della Città. A testa alta andiamo avanti, per il bene di questa terra”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia