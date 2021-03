Caos nella Salerno Pulita, si è dimesso il presidente Antonio Ferraro

di Erika Noschese

Come un fulmine a ciel sereno una nuova tegola si abbatte sulla Salerno Pulita. Questa mattina si è infatti dimesso il presidente Antonio Ferraro. Al momento le motivazioni non sembrano essere ancora chiare ma non si esclude che tutto possa essere riconducibile alla polemica di questi mesi sulla pulizia delle strade. Soprattutto in queste ultime settimane si sono sprecate le polemica per le condizioni di degrado e abbandono in cui versano alcune zone della città capoluogo. Nei giorni scorsi infatti i residenti del centro storico hanno presentato una petizione al comune chiedendo provvedimenti contro la società; l’amministrazione comunale, dal canto suo avrebbe evidenziato una serie di inadempienze, tanto da ipotizzare provvedimenti.

