Candidati 5 stelle: candidato Virtuoso,poche speranze per la Gaudiano

di Erika Noschese

Ufficializzate le liste dei candidati del Movimento 5 Stelle in Campania. Nessuna grande novità ma tra i candidati spunta il salernitano Francesco Virtuoso mentre non per tutti gli uscenti sembra esserci possibilità di salvezza, soprattutto considerando il netto tracollo dei pentastellati che ora sono reduci dalla scissione interna e l’addio del ministro Luigi Di Maio e di altri 60 parlamentari che hanno detto addio al Movimento. CAMERA DEI DEPUTATI Campania 1 1) Conte Giuseppe 2) Sportiello Gilda 3) Bruno Raffaele 4) Majolo Claudia Campania 1 -02 1) Costa Sergio 2) Manzo Teresa 3) Caramiello Alessandro 4) Di Lauro Carmela detta Carmen Campania 2 – 01 1) Santillo Agostino 2) Alifano Enrica 3) Buompane Giuseppe 4) Broccoli Mafalda Campania 2 – 02 1) Gubitosa Michele 2) Villani Virginia 3) Virtuoso Francesco 4) Petrosino Alessandra SENATO DELLA REPUBBLICA Campania 1 1) Castellone Mariolina 2) Nave Luigi 3) Aloisio Vincenza 4) Mazzella Orfeo Campania 2 1) Patuanelli Stefano 2) Bilotti Anna 3) Castiello Francesco 4) Gaudiano Felicia Come per gli altri partiti e coalizioni, il Movimento 5 Stelle ha piazzato in Campania il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Draghi. Per gli uscenti Castiello e Gaudiano poche le possibilità di una riconferma ma i giochi sono fatti e poco e nulla si può fare adesso. Per il MoVimento 5 Stelle in queste ore è necessario provare a riconquistare il consenso perduto attraverso una fitta campagna elettorale che possa passare per tutti i territori. Fondamentale in questo frangente il sostegno del consigliere regionale Michele Cammarano, da sempre vicino alla Gaudiano con la quale sta incontrando i tanti attivisti della provincia di Salerno in attesa di aprire nuovi punti di incontro per avvicinare nuovamente gli elettori dopo il grande successo del debutto e la debacle della ultima tornata elettorale.

