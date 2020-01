Campo Arechi, ecco 60mila euro dal Comune

di Erika Noschese

Oltre 60mila euro alla Us Salernitana 1919 per circa 4 mesi di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso dello stadio Arechi. Ecco la cifra sborsata dall’Amministrazione comunale di Salerno, in favore della squadra di calcio casalinga. Con una delibera del 2014 il Comune di Salerno ha stabilito di affidare alla società Us Salernitana 1919 la manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso dello stadio Arechi per circa 6 anni di gestione per un totale di 151.500 euro annuo da liquidarsi in rate quadrimestrali di pari importo, con scadenza il 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre di ogni anno. La Us Salernitana, infatti, ha provveduto ad eseguire regolarmente le attività di manutenzione straordinaria ed ordinaria maturando le spettanze relative al periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019 per un importo pari a 61.610 euro di cui 50.500 euro per attività di manutenzione. Intanto, la società calcistica deve corrispondere al Comune circa 78.526,55 euro per l’utilizzo dello Stadio Arechi e del Campo Volpe. Ad oggi infatti, la Salernitana ha versato solo una parte della somma totale e rimane debitrice nei confronti del Comune per oltre 28mila euro, sollecitando la società al pagamento dei crediti non ancora saldati. Si attendono dunque le prossime settimane per vedere cosa accadrà.

