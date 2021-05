Campionati Italiani Nuoto, Salerno sul podio con Autuori

Dream Team Salerno sul podio iridato nei 200 m. Rana con Autuori ed è bronzo. Si sono svolti i Campionati Italiani di Nuoto Cat. Ragazzi 2007 e la Dream Team Salerno è salita sul podio con GianDomenico Autuori nei 200 m. Rana – Categoria Ragazzi 2007, medaglia di bronzo. La Salerno sportiva fa ancora parlare di sè nei Campionati nazionali di nuoto, che si sono svolti su base regionale alla Piscina Scandone di Napoli con una classifica generale nazionale per tempi. E quello di Giandomenico è davvero straordinario: 2.25.94. Con questo tempo è riuscito a piazzarsi al terzo posto nella classifica nazionale ed entrare a pieno titolo tra gli atleti di interesse nazionale. Giandomenico Autuori è una giovane promessa del nuoto salernitano, allenato da Arnaldo Stanzione nella piscina della società Dream Team Salerno del Presidente MArco Storniello, che rappresenta una vera e propria fucina di talenti. “E’ stata una grande soddisfazione” – commenta il giovanissimo campione salernitano – “non mi aspettavo di andare così forte e solo quando ho alzato gli occhi al cielo, solo alla fine mi sono reso conto di aver fatto bene”. Impegno, perseveranza e pazienza sono le doti di questo giovani talento, che promette di stupire ancora, visti i grandi margini di miglioramento. “Il risultato è lusinghiero – commenta l’allenatore Stanzione – in un stile, come la rana, che impegnano una grande coordinazione di ogni distretto muscolare e presuppone una grande costanza e allenamento. Ma Giando è un talento in un vivaio di giovani interessante”.

