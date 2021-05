Camper e vaccino monodose per gli operatori turistici

Da martedì 25 maggio partirà la campagna vaccinale per tutti gli operatori turistici appartenenti al Distretto Sanitario 71 Sapri/Camerota. Una notizia attesa da tempo all’interno dell’intero comprensorio, meta ogni anno di migliaia di turisti che scelgono le bellezze del Cilento per trascorrere le vacanze estive. Una notizia che tutti gli operatori turistici attendevano per iniziare in sicurezza la tanto estesa stagione estiva che ormai è alle porte. Ma per dare il via alle vaccinazioni era necessario il via libera da parte della Regione Campania, arrivato nelle scorse ore. «Finalmente ci siamo, il prossimo martedì partiremo con le vaccinazioni dedicate agli operatori turistici – ha dichiarato il Direttore Sanitario dell’ospedale “Immacolata” di Sapri Rocco Calabrese – Potranno sottoporsi all’inoculazione tutti gli operatori a partire dal 18esimo anno d’età. Mentre per quanto attiene alla tipologia di vaccino sarà utilizzato il Johnson & Johnson in modo tale che sarà necessaria una sola dose per ottenere l’immunità»…

