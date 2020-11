Campania zona arancione Aumentano le chiusure di bar e ristoranti

Giuseppe Conte ha firmato. La notizia è arrivata dopo mezzanotte. Il nuovo dpcm sarà in Gazzetta ufficiale questa mattina. Dal 5 novembre al 3 dicembre l’Italia sarà divisa in tre aree: zone rosse (ad alto rischio), arancioni e verdi. Un testo che nelle ultime ore è stato al centro di uno scontro con le Regioni. “E vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori” ovvero “Regioni o parti di esse” che si collocano in scenari di tipo 4 o di tipo 3, le aree caratterizzate da una situazione di gravità elevata (tipo 3) o massima (tipo 4). Del testo del nuovo provvedimento si conoscono i principali dettagli a livello nazionale: didattica a distanza al 100 per cento alle scuole superiori, limiti alla mobilità fra Regioni a rischio, centri commerciali chiusi nel weekend e nei giorni festivi.

