Campania prima regione per nuovi contagi

E’ la Campania la regione che registra il maggiore aumento giornaliero di casi di contagio per il Covid, con un incremento di +270, seguita dalla Lombardia (+235), Lazio (+156), Emilia Romagna e Veneto (entrambe +109). Si registrano nuovi casi in tutte le regioni.In tutta la Regione Campania si registrano 270 contagi nelle ultime 24 ore, di cui 125 casi di rientro (58 dalla Sardegna e 67 da Paesi esteri). L’Unità di crisi, sottolineando, che il maggior numero di casi registrati rispetto alle prime fasi dell’epidemia dipende da un cambiamento della strategia, “precauzionale”, con “una intensa attività di screening sul territorio”. Sale a 15 il numero dei contagi a Caselle in Pittari, nella giornata di ieri sono, infatti, stati fatti 80 tamponi su persone entrate in contatto nei giorni scorsi con i primi 12 casi rilevati in un ristorante della cittadina salernitana da dove è partito il focolaio. Di questi 80 tamponi analizzati solo 3 fortunatamente sono risultati positivi. Il Laboratorio di Biologia Molecolare dell’ospedale di Eboli, ha effettuato oggi oltre 80 tamponi a tutti i contatti tracciati dopo il caso dei 12 positivi dei giorni scorsi. Nonostante la giornata festiva, il laboratorio ebolitano ha effettuato oggi 300 tamponi, consentendo la continuazione delle indispensabili attività di tracciamento volte ad assicurare il contenimento della diffusione del virus sul territorio salernitano. Intanto il sindaco di Caselle in Pittari continua ad invitare i suoi cittadini al rispetto delle regole, ad indossare la mascherina quando si entra in luoghi chiusi o si sta per strada con altre persone e a sottoporsi al tampone nel caso abbiamo avuto nei giorni scorsi dei contatti con una o più persone già risultate positive. I 3 casi, registrati nella giornata di ieri a Caselle in Pittari, sommati agli altri rilevati nella nostra provincia tfanno racciare un bilancio di 10 casi di positività nell’intera giornata. Quattro i casi registrati a Salerno città. Si tratta di persone che hanno avuto contatti con persone risultate positive nei giorni precedenti. Tutte e quattro le persone sono state sottoposte ad isolamento domiciliare e anche nel loro caso si sta cercando di risalire alla catena dei contatti avuti nei giorni scorsi, così da cercare di evitare la diffusione del virus. Un altro caso di Covid-19 è stato invece registrato a Fisciano, uno anche a Baronissi, ed uno a Campagna.

