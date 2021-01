«Campagna vaccini partita male, non c’è un programma prestabilito»

di Andrea Orza

Bruno Tozzi, laureatosi in Medicina e Chirurgia nel 1975 presso l’Università degli Studi di Napoli per poi specializzarsi nel ’78 in Clinica delle Malattie Infettive, è un luminare nel suo campo e deciso come solo chi ragiona a lungo con sé stesso. Oggi discute sull’etica sanitaria attualmente in gioco in Italia, sull’incremento dei contagi tra l’assistenza medica e dei ritardi che affliggono un sistema incapace di trascinare la zavorra Covid-19 senza un programma territoriale.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia